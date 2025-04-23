«الشيوخ» يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023-2024.

«الشيوخ» يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023-2024.

«الشيوخ» يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023-2024.

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن الحساب الختامي لمجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023-2024.
واستعرضت ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ تقرير اللجنة، مؤكّدة أنَّ المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023-2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقاً من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام.
كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بـ680.951.654 مليون جنيه مصري، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651.911.851 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنَّه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65.042.799.62 جنيهاً بنسبة تقريبية 10%.

وأكّدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقاً للإجراءات المعتمدة.

كما وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023-2024.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أنَّ التقرير أظهر أنَّ عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023-2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.

وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.

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