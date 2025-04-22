«عبدالعاطي» يلتقي رئيس مجلس الشيوخ بحضور وزير المجالس النيابية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء 22 أبريل، بحضور كل من المستشارمحمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى البرلمان للاجتماع مع أعضاء لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ.

وأعرب «عبد العاطي» خلال اللقاء، عن تقديره الكبير للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والبرلمان بما يسهم في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التي تبذلها على الصعيد القنصلي في إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج.

وأشاد وزير الخارجية بالدور الهام الذي تلعبه لجنتا حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ للدفاع عن المصالح المصرية من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.