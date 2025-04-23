البنك الأهلي يحسم آخر موعد لشراء شهادات الـ27% قبل الإلغاء

البنك الأهلي يحسم آخر موعد لشراء شهادات الـ27% قبل الإلغاء

البنك الأهلي يحسم آخر موعد لشراء شهادات الـ27% قبل الإلغاء

كشف محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، استمرار إصدار الشهادات البلاتينية بنفس العائد المعلن من قبل حتى يوم السبت القادم الموافق 26-4-2025 من خلال تطبيقاته الإلكترونية.

آخر موعد لشراء شهادات العائد المرتفع من البنك الأهلي

أضاف الإتربي، فى بيان رسمي، أنه يمكن شراء شهادات العائد المرتفع 27% سنوياً و23.5% شهرياً و23% يومي لأجل عام عبر تطبيقات البنك الأهلي حتى يوم السبت المقبل، وهي الشهادات البلاتينية السنوية بكل دورياتها بذات العائد الساري.

الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج

أكد استمرار شراء الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري بذات العائد الساري وهو 26% للسنة الأولى، 22% للسنة الثانية، 18% للسنة الثالثة، إضافة إلى الأوعية الادخارية التالية:

- الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بذات العائد الساري وهو30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، 20% للسنة الثالثة.

- الشهادات البلاتينية – 3 سنوات – بعائد شهري 21.5%.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا