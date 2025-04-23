البنك الأهلي يحسم آخر موعد لشراء شهادات الـ27% قبل الإلغاء

كشف محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، استمرار إصدار الشهادات البلاتينية بنفس العائد المعلن من قبل حتى يوم السبت القادم الموافق 26-4-2025 من خلال تطبيقاته الإلكترونية.

آخر موعد لشراء شهادات العائد المرتفع من البنك الأهلي

أضاف الإتربي، فى بيان رسمي، أنه يمكن شراء شهادات العائد المرتفع 27% سنوياً و23.5% شهرياً و23% يومي لأجل عام عبر تطبيقات البنك الأهلي حتى يوم السبت المقبل، وهي الشهادات البلاتينية السنوية بكل دورياتها بذات العائد الساري.

الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج

أكد استمرار شراء الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري بذات العائد الساري وهو 26% للسنة الأولى، 22% للسنة الثانية، 18% للسنة الثالثة، إضافة إلى الأوعية الادخارية التالية:

- الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بذات العائد الساري وهو30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، 20% للسنة الثالثة.

- الشهادات البلاتينية – 3 سنوات – بعائد شهري 21.5%.