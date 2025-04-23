نقابة البيطريين في الغربية: ننتظر نتيجة التحقيقات الرسمية بواقعة الكلب الهاسكي

قالت نقابة الأطباء البيطريين في محافظة الغربية، إنها منذ اللحظات الأولى لواقعة قتل كلب من فصيلة الهاسكي بقرية محلة مرحوم في طنطا، تابعت بالتنسيق الكامل مع النقابة العامة، مجريات الأمور عن كثب، من خلال التواصل المباشر مع الطبيب حمدي حجاج، ومديرية الطب البيطري، وفريق الشؤون القانونية بالنقابة العامة، ومحامي الطبيب، إضافة إلى الزملاء المتابعين والمهتمين بالواقعة.

نقابة الأطباء البيطريين في الغربية: ننتظر نتيجة التحقيقات الرسمية

أضافت في بيان، أنه جرى رصد وتوثيق كل ردود الفعل، سواء الإيجابية منها أو السلبية، في مختلف الاتجاهات، وإيماناً من النقابة بسيادة القانون واحتراماً للإجراءات القانونية والقضائية الرسمية الجارية، تؤكد التزامها بعدم الاستعجال في إصدار التفسيرات أو التوضيحات أو الإجراءات المستقبلية انتظارًا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.

وشددت النقابة على أنها تقف دومًا داعمة لجميع أعضائها، حريصة على حقوقهم، ولكنها في الوقت نفسه تؤمن بأن الحكمة تقتضي التريث والتعامل بعقلانية، خاصة في ظل حالة الاستقطاب والشحن التي تشهدها السوشيال الميديا، فالمزايدات والانفعالات المفرطة لا تخدم القضية، بل قد تُلحق الضرر بها.

«بيطريي الغربية»: نحن أصحاب رسالة ومهنة سامية

واختتمت نقابة الأطباء البيطريين في الغربية: «نحن أصحاب رسالة ومهنة سامية، نحرص على صونها والدفاع عنها، ونرفض محاولات التشويه والعبث بقيمتها المجتمعية من قبل بعض الجهلاء، وستظل النقابة، كما عهدها الجميع، حصنًا لأعضائها، مدافعة عن كرامتهم، ملتزمة بما يخدم الصالح العام في إطار من الحكمة، والاتزان، واحترام مؤسسات الدولة والقيم المجتمعية».

وكانت جهات التحقيق المختصة بدائرة مركز طنطا استدعت الدكتور حمدي حجاج مدير الطب البيطري في طنطا، لسؤاله حول واقعة مقتل كلب هاسكي عقر صغارا بقرية محلة مرحوم.