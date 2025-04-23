غدا انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي 2025.. هتقدم الساعة ولا هتأخرها؟

غدا انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي 2025.. هتقدم الساعة ولا هتأخرها؟

غدا انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي 2025.. هتقدم الساعة ولا هتأخرها؟

كتبت - إسراء حامد محمد

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025، وفق قرار مجلس الوزراء سابقا بتحديد مواعيد تطبيق التوقيت الشتوي والصيفي، ليكون انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي 2025، غدا، ليبدأ تطبيق التوقيت الصيفي عند منتصف ليل آخر جمعة من شهر إبريل.

ومع اقتراب بدء تطبيق التوقيت الصيفي وانتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، يكون من بين الأسئلة المهمة كيفية ضبط الساعة، وما سيحدث بحلول الساعة 12 منتصف الليل بنهاية يوم الخميس، وبداية يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، ونوضح طريقة ضبط الساعة مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، كالتالي:

غدا انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي 2025.. كيفية ضبط الساعة

وعن كيفية ضبط الساعة بانتهاء العمل بالتوقيت الشتوي 2025، بحلول الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع بداية يوم الجمعة 25 أبريل، يجري تقديم الساعة 60 دقيقة، أي أن الساعة 12 في نهاية يوم الخميس تصبح 1 صباح الجمعة.

التوقيت الشتوي

كيفية ضبط ساعات الهواتف وفق التوقيت الصيفي

- في البداية الدخول إلى إعدادات الهاتف.

- فتح تطبيق الساعة على الهاتف، ثم الضغط على المزيد من الإعدادات.

- اختيار المنطقة الزمنية (مصر)، وإضافة ساعة البلد في المنطقة الزمنية.

- لتعديل الوقت تلقائيًا، الضغط على تغيير التاريخ والوقت ثم ضبط الوقت تلقائيًا.

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