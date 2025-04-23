تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بالتزامن مع التوقيت الصيفي

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف ليل الخميس 25 أبريل، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 01:01 بعد منتصف الليل بدلا من 12:01، تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، بشأن تقرير التوقيت الصيفي، ما يتغير معه مواعيد عمل مترو الأنفاق.

وينص قانون التوقيت الصيفي على أن «تكون الساعة القانونية في مصر مقدمة بمقدار 60 دقيقة، بدءا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام ميلادي».

مواعيد عمل مترو الأنفاق

وبالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، أعلن مترو الأنفاق في بيان تعديل ساعته رسميا، على أن تبدأ مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة للمترو من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل يوميا، وجاء جدول تشغيل المترو على النحو التالي:



الخط الأول (حلوان – المرج الجديدة): 510 رحلات يوميا



الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب): 602 رحلة يوميا



الخط الثالث (عدلي منصور – الكيت كات): 263 رحلة يوميا

إجمالي الرحلات اليومية على جميع الخطوط: 1375 رحلة

تعليمات عند استقلال المترو

وهناك بعض التعليمات التي يجب اتباعها وبعض الأفعال التي يجب تجنبها، حتى لا تتعرض للغرامة أو للمساءلة القانونية، يُرجى الالتزام بالتعليمات التالية أثناء استخدام المترو:



التدخين بأي شكل داخل عربات أو محطات المترو.



اصطحاب الحيوانات أيا كان نوعها، خلال التنقل بالمترو.



العبث أو التخريب بأي من مكونات المحطة أو بوابات التذاكر.



القفز أو العبور بالقوة من بوابات التذاكر، أو المرور في مجموعات دون استخدام التذكرة.



الجلوس أو الجري أو اللعب على السلالم المتحركة أثناء الصعود أو النزول.



السماح للأطفال باستخدام السلالم المتحركة دون رقابة.



التدافع أو الجري أو اللعب على أرصفة المحطات.



النزول على القضبان لاسترجاع أغراضك، بدلاً من طلب المساعدة من مسؤولي المحطة.



فتح أو غلق أبواب القطار يدويًا.



ركوب القطار بعد صدور صفارة الإغلاق.



الجلوس على أرضية القطار.



المواد القابلة للاشتعال أو المواد الكيميائية الخطرة.



السوائل سريعة الاشتعال، مثل البنزين أو الكحول.



أنابيب الغاز أو الفريون، أو أي عبوات مضغوطة.



الأسياخ الطويلة من الحديد أو الخشب أو الألومنيوم (الأطول من متر).



الأدوات الحادة أو العدد الكهربائية والمدنية.



الألعاب النارية أو اللمبات أو الشكائر البلاستيكية الكبيرة.



الدراجات أو الكراتين الكبيرة أو حقائب السفر الضخمة.



الشاشات الكبيرة (مثل التليفزيونات التي يتجاوز حجمها 14 بوصة).



الركوب دون تذكرة