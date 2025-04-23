هواية الطفولة.. «شوشة» يقع في حب الـ«جيرمن»: أوفى المخلوقات

أنواع عديدة من الكلاب بعضها ينتمي لسلالات نادرة وغالية الثمن، يحرص هواة تربية الحيوانات الأليفة على اقتنائها في مزارعهم الشخصية، ومنهم محمد أيمن شوشة، صاحب الـ20 عاماً، ابن محافظة كفر الشيخ، الذي بدأ تربية كلاب الـ«جيرمن» في عُمر 9 سنوات.

منذ الطفولة تعلق «شوشة» بكلاب كان يقتنيها خاله في مزرعته الخاصة: «كان خالي بيربي كلاب، حبيتها وفهمت كتير عن تربيتها، وأخدت منه كلب صغير ربيته وكنت وقتها في سنة رابعة ابتدائي، بعدها اتعرفت على ناس من محافظات تانية بيربوا كلاب من على الإنترنت، وكنت بحوّش من مصروفي وأشتري كلاب وأتاجر، لحد ما بقا عندي خبرة كاملة عن التربية، وبابدأ أشتري كلب صغير أو أبيعه وهو عنده 45 يوم، ولازم الكلب يتحط في مكان دافي خالص وياخد تطعيماته، لأنها بتقوي مناعته».

يسعى «شوشة» إلى تقسيم وقته بين دراسته في الفرقة الثانية بكلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، وهواية تربية كلاب «الجيرمن»: «الكلاب ليها ساعتين في يومي، ساعة أول ما أصحى، بطلّعها تلعب شوية وتاكل وجبة خفيفة، بعدها تدخل بيتها، وأنزل أروح كليتي أحضر محاضراتي، وبعد ما أخلص بروح البيت أنام ساعة، وأصحى أذاكر محاضراتي، وبعدها بطلع للكلاب وأجهّز ليها الوجبة الأساسية وبتكون هياكل أو أرجل فراخ، وبعد ما تاكل بالعب معاها وأسرّح شعرها، ولو توفر وقت بنزّلها الشارع، ويوم الجمعة بقضي معظم اليوم معاها».

50 جنيهاً ينفقها «شوشة» على كل كلب يومياً: «ممكن الكلب الصغير يصرف في اليوم حوالى 50 جنيه، لأنه بياكل 3 مرات في اليوم، الصبح بياكل بيضتين وكوبيتين لبن، والعصر حبة رز أو حبة فول بلبن ومعاها بيضة، وبالليل بافرُم له هياكل الفراخ أو باشتري له مفروم مخصص للكلاب، والبيض مهم عشان فيه فيتامين وبروتين للكلب الصغير، أما لما بيكبر فبياكل مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل».

تتراوح أسعار كلاب الـ«جيرمن» من 10 إلى 50 ألف جنيه، بحسب «شوشة»: «الكلب من أوفى المخلوقات اللي ربنا خلقها، وقبل ما تربي كلب لازم يكون عندك قدرة إنك تتحمل مسئوليته، لأنها روح مش بتتكلم».