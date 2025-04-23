حجم خسائر الجيش الروسي منذ بداية الحرب ضد أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، الخسائر المسجلة في صفوف القوات الروسية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

أعداد الخسائر في الجيش الروسي

وأشار بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى ارتفع عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الروسي ليصل إلى نحو 944270 فردا، حيث لقي 1210 منهم حتفهم أو أصيبوا خلال 24 ساعة ماضية.

عدد المعدات العسكرية المدمرة

فيما ذكرت القوات الأوكرانية أنه منذ بداية الحرب، جرى تدمير العديد من المعدات العسكرية الروسية، بما في ذلك 10691 دبابة، 22307 مركبة قتالية مدرعة، 26774 نظام مدفعية، و1368 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، كما دمرت القوات الأوكرانية 1141 من أنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب 370 طائرة حربية، 335 مروحية، و33526 طائرة مسيرة.

وأضاف البيان أن الجيش الأوكراني تمكن من تدمير 3148 صواريخ كروز، 28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، إلى جانب 45621 مركبة وخزانات وقود، و3860 وحدة من المعدات الخاصة.

تدمير أنظمة الدفاع الجوي

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء تدمير أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها 11 مسيرة أوكرانية في مختلف المناطق الروسية خلال الليلة الماضية، منها3 طائرات في مقاطعة تولا، وطائرتان في مقاطعة بيلغورود، وغيرها في مقاطعات أخرى مثل كورسك وبريانسك وكالوجا وأوريول.