نجاح عملية ترقيع جلدي للساق بعد تركيب مثبت خارجي بمستشفى السنبلاوين

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية عن نجاح فريق طبى مشترك من قسمى العظام وجراحة التجميل بمستشفى السنبلاوين العام في التدخل السريع لترقيع جلد الساق لمريض يعانى من كسرمضاعف بعد تركيب مثبت خارجي.

نجاح عملية ترقيع جلدي للساق

وأوضح الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، أن الحالة تم تحويلها لمستشفى السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وهى تعانى من كسر مضاعف مفتوح من الدرجة الثالثه بالساق اليسرى مع فقدان في الجلد والأنسجة حيث تم تثبيت الكسر بمثبت خارجي مع الحفاظ على وضع الكسور ورد العظام وعقب ذلك جرى ترقيع للجلد من خلال أطباء جراحة التجميل.

تقديم رعاية صحية مميزة للمرضي في الدقهلية

وأكد وكيل الوزارة علي جهود الفريق الطبى ولإدارة المستشفى وفى مقدمتهم الدكتورأحمد بدران مدير المستشفى مشيراً إلى حرص صحة الدقهلية على التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، ورفع كفاءة المستشفيات لضمان تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى،

وأكد الدكتور أحمد البيلى وكيل مديرية الصحة في الدقهلية للطب العلاجى أن العملية تأتى ضمن سلسلة من الاجراءات التى انتهجتها المديرية لرفع امكانيات وقدرات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال التوسع فى إجراء الجراحات الدقيقة وذات المهارة .