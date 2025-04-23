رئيس جيبوتي: زيارة الرئيس السيسي تعكس متانة الروابط الأخوية بين بلدينا

عبّر الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وجيبوتي وتعكس روح التكامل والتضامن الأخوي، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس السيسي تعكس تجلي صادق لمتانة الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وتشكل محطة بارزة بين الشعبين الشقيقين والعلاقات الجيبوتية - المصرية التي تشهد زخمًا متناميًا وتطورًا نوعيًا.

للارتقاء لمستوى الشراكة بين البلدين

وأوضح «جيله»، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى جيبوتي، والمُذاع عبر شاشة «إكسترا لايف»، أن الزيارة تأتي في ظل الإلتزام القوي والرغبة المشتركة في تعزيز وتعميق مختلف جوانب التعاون الثنائي، للارتقاء لمستوى الشراكة بين البلدين، لافتًا إلى أن ما تم التوصل إليه اليوم من اتفاقيات ومذكرات تفاهم يفتح أفاق رحبة للتعاون أوثق وأشمل.

تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

وأكد الرئيس الجيبوتي تطلع البلدين لتفعيل العمل المشترك لتنفيذ كل محاور الشراكة البناءة، لاسيما التي تصل لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية في ظل الفرص والإمكانات الكبيرة المتوفرة، لافتًا إلى أن اللقاء استعرض آخر المستجدات على الساحة العربية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا السياق.