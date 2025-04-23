وزير الزراعة: تطوير المتحف الزراعي ورفع 350 سيارة مخلفات استعدادًا لمعرض الزهور

وزير الزراعة: تطوير المتحف الزراعي ورفع 350 سيارة مخلفات استعدادًا لمعرض الزهور

وزير الزراعة: تطوير المتحف الزراعي ورفع 350 سيارة مخلفات استعدادًا لمعرض الزهور

أكد المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، أنه تم رفع أكثر من 350 سيارة مخلفات من داخل المتحف الزراعي المصري، ضمن خطة تطوير شاملة لإعادة المتحف إلى مكانته التاريخية كأحد أكبر المتاحف الزراعية في العالم، موضحًا أن المتحف كان مهملًا لسنوات، وتمت إعادة تأهيله بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، بالإضافة إلى وزارتي التنمية المحلية ومحافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أن الموقع الذي كان مهملًا أصبح جاهزًا لاستضافة الفعاليات الكبرى على مساحة تتجاوز 40 ألف متر.

وأضاف فاروق، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الوزارة قررت إقامة معرض الزهور السنوي بشكل دائم داخل المتحف الزراعي بدلًا من نقله كل عام، وذلك بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، موضحًا أن الهدف هو تحويل المعرض إلى حدث دولي خلال عامين، بالتعاون مع جهات دولية ومحلية، ما يسهم في دعم صادرات نباتات الزينة وجذب عملة صعبة لمصر.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنظر لملف الزراعة بشكل اقتصادي، مشددًا على أهمية القطاع في تحقيق عوائد قوية، خاصة في ظل اهتمام الدولة بالتوسع الزراعي، لافتًا إلى أن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتصدير نباتات الزينة على نطاق واسع، مع خطط لدعم صغار المنتجين وربطهم بالسوق الدولي، مؤكدًا أن هناك أكثر من 160 شركة تشارك هذا العام في المعرض، وهو رقم غير مسبوق.

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