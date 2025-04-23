محافظ جنوب سيناء: 400 نوع من النباتات لا تنمو في العالم سوى بمنطقة التجلي الأعظم

أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة ومدنها التسع تندرج ضمن خمسة قطاعات تنموية رئيسية، في إطار التخطيط الاستراتيجي لمصر 2030، امتثالا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نافيا وجود أي تعارض مع معايير اليونسكو للتراث العالمي أو الشروط البيئية.

وأضاف «مبارك» في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، فى برنامج «على مسئوليتى»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه لم يتم نقل حجر واحد أو نبات من موقع التجلي الأعظم، وأنهم يحافظون على قيمتها وقدسية الأثر، مشددا على أن لا وجود لأحجار أو نباتات أو فصيلة من خارج البيئة، مؤكدا أن هناك أكثر من 400 نبات لا ينمو في أي مكان بالعالم سوى فى موقع التجلي الأعظم.

وتابع أن السيد الرئيس وجه بضرورة الحفاظ على البيئة أثناء إجراء مشروع التجلى الاعظم، حتي لو تأخر المشروع، لكن لا مجال للخطأ حتى لا يتطور الأمر إلى تأخر أو خروج من التصنيف أو إتلاف للبيئة.