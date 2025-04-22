أحمد موسى: الدولة تحافظ على كل أثر خلال العمل في مشروع التجلي الأعظم

قال الإعلامي أحمد موسى إنه منذ 4 سنوات وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشروع عالمي من أجل الاستفادة من سانت كاترين والبقعة المقدسة.

مشروع التجلي الأعظم

وتابع خلال تقديم حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، من مشروع التجلي الأعظم والأوحد بسانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، أن هناك تطوير هائل يحدث في سانت كاترين على كل الأصعدة والمجالات.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن دير سانت كاترين بين جبل الطور وجبل التجلي وجبل الصفصافة وجبل سانت كاترين وجبل موسى، مشيرا إلى أن دير سانت كاترين فى موقعه الحالي منذ 1500 سنة تقريبا.

دير سانت كاترين

واستطرد أن الدولة تحافظ على كل أثر وكل حجر خلال العمل في مشروع التجلي الأعظم، مضيفا أن موقع دير سانت كاترين موجود ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو.

وشدد أحمد موسى على أنه في مشروع التجلي الأعظم يتم العمل بالتنسيق مع كل الجهات حتى اليونسكو، مؤكدا أن مصر تقيم مشروعات خاصة بالسياحة في سانت كاترين.

وواصل الإعلامي أحمد موسى، سانت كاترين كان لديها فى الماضي مطار صغير لا يمكنه استقبال الرحلات الكبيرة ولكن اليوم أصبحت تمتلك مطار دولي يستقبل 600 راكب في الساعة، ما جعل منطقة سانت كاترين متوقع أن تجذب مليون سائح سنويا.