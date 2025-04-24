كاتب صحفي من واشنطن: مصر قالت لا لترامب.. وأوقفت تنفيذ أخطر سيناريو في غزة

قال الكاتب الصحفي محمد العالم، من واشنطن، إن الولايات المتحدة تلقَّت تحذيرات متزايدة، ليس فقط من الخارج، بل من داخل إسرائيل ذاتها، بشأن خطورة الانسياق خلف دعوات اليمين المتطرف، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، وهو ما قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع في الشرق الأوسط، وليس في غزة وحدها.

خطورة الانسياق خلف دعوات اليمين المتطرف

وأضاف «العالم»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت مؤخرًا مقالًا يحذر من استمرار الحرب، مشيرًا إلى أن تلك التحذيرات سبقتها أخرى داخل الولايات المتحدة، من صحف كبرى مثل نيويورك تايمز، والتي اعتبرت أن حكومة نتنياهو تسعى لإطالة أمد الحرب لتحقيق مصالح سياسية داخلية.

مقترحات ترامب لتهجير الفلسطينيين والرفض المصري

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم اهتمامه بالوضع، لا يُصغي كثيرًا لتلك الأصوات؛ نظرًا لأهدافه الخاصة في مختلف الملفات التي يديرها منذ عودته إلى البيت الأبيض، مؤكدًا أن ترامب سبق وأن اقترح تهجير سكان غزة إلى الخارج مقابل إعادة إعمار القطاع، وهو الطرح الذي قوبل برفض مصري قاطع، ما شكَّل فارقًا حاسمًا في الموقف الدولي من الأزمة.

ترامب يمارس ضغوطا ضد نتنياهو

وأشار إلى أن هذا الرفض المصري منع تنفيذ خطة ترامب، قائلًا: «الرفض المصري هو الفارق الوحيد في هذه الأزمة، بمعنى أنه لو كان هناك طرف آخر على الحدود غير مصر، ربما كان ترامب قد نفذ ما يريده»، مؤكدًا أن ترامب بدأ في الآونة الأخيرة يمارس ضغوطًا على نتنياهو من أجل إنهاء الحرب، خاصة بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها الرئيسية.