أسامة كمال: افتتاح المتحف الكبير سيكون رسالة حضارية قوية من مصر إلى العالم

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي إم سي»، أن الصورة الذهنية لمصر يجب أن تجمع بين ماضيها العريق ومستقبلها الطموح، مشيرًا إلى أن كثيرين يحاولون الترويج لمصر كدولة صناعية متقدمة وتكنولوجية، وهو أمر مهم، لكن لا يجب أن يكون على حساب الصورة الراسخة في الأذهان عن حضارة مصر العظيمة وآثارها الخالدة.

الحضارة المصرية القديمة مصدر فخر للعالم كله

وأضاف «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن الحضارة المصرية القديمة كانت وما زالت مصدر فخر للعالم كله، وأن المصريين اليوم يتطلعون لتقديم ولو جزء بسيط مما قدّمه الأجداد، مؤكدًا أن الحفاظ على تلك الصورة الذهنية عن عظمة مصر هو مسؤولية مشتركة.

وأشار إلى أن من بين الشخصيات التي لعبت دورًا كبيرًا في ترسيخ هذه الصورة الذهنية عالميًا، الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الشهير، الذي أسهم على مدار سنوات طويلة في الترويج لمكانة مصر القديمة، وفي نفس الوقت إبراز دورها في العصر الحديث.

افتتاح المتحف الكبير

وأوضح أن افتتاح المتحف الكبير سيكون رسالة كبيرة للعالم، تؤكد أن مصر ما زالت حاضرة بحضارتها، ومستمرة بتطورها.