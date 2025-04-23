زاهي حواس: العالم ينتظر افتتاح المتحف الكبير.. مصر تكرم آثارها

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والمصريات، أن السؤال الذي اعتاد على سماعه في أي مدينة ومكان في العالم، هو «امتى هيكون افتتاح المتحف المصري الكبير؟»، موضحا أن المتحف لا يحتاج لدعاية وترويج عند افتتاحه، حيث إن الجميع يشتاق وينتظر افتتاحه للحضور وزيارته.

بناء أكبر مشروع ثقافي بالقرن الـ21

أشار «حواس»، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن هناك الكثير من الفنادق بمنطقة المتحف المصري الكبير، وهو ما يساعد على زيادة السياح، مؤكدا أن الهدف من المتحف المصري الكبير بناء أكبر مشروع ثقافي في القرن الـ21.

وشدد على أن العالم ينتظر بشغف افتتاح المتحف الكبير، موضحا أنه يتوقع اكتمال نسب الإشغال في الفنادق بفترة الافتتاح، منوهًا بأنه يتمنى إعطاء الحق والتقدير لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسني؛ لأنه صاحب فكرة المتحف.

وأوضح أن المتحف يقدم رسالة للعالم أجمع بأن مصر حريصة على تكريم آثارها، مؤكدا أنه سيتم نقل 30 قطعة آثرية من المتحف المصري بالتحرير للمتحف الكبير قبل الافتتاح، مشددا على أن افتتاح المتحف سيكون حدثا عالميا.