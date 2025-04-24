مراسل «القاهرة الإخبارية»: ليلة هي الأعنف على كييف.. 21 مصابًا بينهم أطفال

أكد غيث مناف، مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأوكرانية كييف، أنه سمع دوي انفجار صاخب قبل لحظات في المنطقة الشمالية من العاصمة، وتحديدًا في حي أوبولون، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أعادت تفعيل أنظمتها لإسقاط مجموعة من المسيرات التي اخترقت الأجواء من جهة الشمال باتجاه وسط المدينة، في ليلة وصفها بـ«الصاخبة للغاية» التي تعيشها كييف وسكان ضواحيها.

اندلاع حرائق في كييف

وأوضح «مناف»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أكثر من عشر حرائق اندلعت نتيجة سقوط صواريخ تُصنف ضمن صواريخ «كاليبر»، أُطلقت من البحر الأسود باتجاه العاصمة الأوكرانية، وسقطت سبعة من تلك الصواريخ في منطقة خاركيف شرقي البلاد، بينما نالت كييف نصيبها من الهجمات، حيث سُجلت حرائق واسعة النطاق في عدد من الأحياء السكنية، كان أعنفها نتيجة سقوط صاروخ على مبنى سكني.

وشدد على أنه وفقًا لتصريحات رئيس بلدية كييف، فقد أسفرت الهجمات عن إصابة 21 شخصًا، من بينهم ثلاثة أطفال وامرأة حامل، تم نقلهم على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث، مؤكدًا أنه رئيس البلدية دعا جميع الأطباء في العاصمة إلى التوجه نحو المناطق المستهدفة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن كييف لم تشهد ليلة مماثلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، موضحًا أن المدينة اعتادت على سقوط طائرات مسيّرة، لكن شدة الهجمات الحالية لا تُقارن بشدة الصواريخ التي أُطلقت هذه المرة من الجانب الروسي، متابعًا: «وصف رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، الهجوم بالإرهابي، وأنه يعكس نية روسيا في الاستمرار بالقتال وعدم رغبتها في التوصل إلى سلام، وهو ما يتعارض مع النهج الأوكراني الساعي إلى وقف شامل لإطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات».