سيدة كسرت بروتوكول الفاتيكان بوداع ‏البابا.. من هي؟ ‏

سيدة كسرت بروتوكول الفاتيكان بوداع ‏البابا.. من هي؟ ‏

سيدة كسرت بروتوكول الفاتيكان بوداع ‏البابا.. من هي؟ ‏

خرقت سيدة بروتوكول الفاتيكان وسط حيرة المتواجدين والكاميرات؛ إذ شقت طريقها وسط كرادلة وأساقفة ورجال دين محليين وأجانب داخل صحن كنيسة القديس بطرس، وبعدها وقفت وألقت نظرة طويلة على النعش المسجى فيه جثمان البابا.

ما قصة السيدة التي اخترقت بروتوكول الفاتيكان؟

بعد وقت قصير علم عدد من الإعلاميين الذين وثقوا اللحظة أنّها راهبة فرنسية أرجنتينية الأصل، صديقة قديمة للبابا، اسمها Geneviève Jeanningros وأصغر سنًا منه بسبع سنوات، وأنّها الوحيدة التي سمحت لها دائرة البروتوكول في الحاضرة الفاتيكانية، بالوصول إلى الحبال المحددة مساحة الاقتراب من النعش، بحسب ما جاء في وسائل إعلام أرجنتينية.

وتلك السيدة التي اخترقت بروتوكول الفاتيكان، كانت تحمل حقيبة خضراء على ظهرها، وحين وصلت ‏تأمّلت النعش لدقائق، ومرّرت خلالها قطعة ورقية على ‏وجهها لتجفيف دموعها التي انهمرت دون أن تدرك أنّها خرقت قاعدة صارمة في بروتوكول الفاتيكان، ‏إذ يقتصر وداع البابا المتوفى على الكرادلة والأساقفة ‏والشخصيات الدينية فقط.‏

ونقلت صحيفة Clarin‏ الأرجنتينية، جيانينجروس هي ابنة شقيقة الراهبة ‏ليونيه دوكيه (‏Leonié Duquet‏)، التي اختفت عام 1977 ‏خلال الحكم الديكتاتوري في الأرجنتين، وعُثر على جثتها ‏لاحقًا في مقبرة جماعية، إلى جانب رفات إيستير باليسترينو، ‏التي كانت رئيسة فرنسيسكو عندما كان شابًا يعمل في مختبر ‏كيميائي.‏

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