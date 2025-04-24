«معلومات الوزراء» يستعرض جهود تطوير العشوائيات: 7 مدن جديدة و110 آلاف وحدة سكنية (جراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز الجهود التنموية التي تبذلها الدولة لتعمير سيناء، عبر مشروعات قومية تشمل جميع القطاعات الحيوية، ضمن رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذه البقعة الحيوية من أرض مصر.

وتناولت الإنفوجرافات استعراضًا لجهود التنمية العمرانية في سيناء، حيث تم وجاٍر إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، مخطط أن تستوعب أكثر من 5 ملايين نسمة، إلى جانب تنفيذ ما يزيد عن 110 آلاف وحدة سكنية، منها 54.5 ألف وحدة لتطوير العشوائيات، ما ساهم في خلو سيناء ومدن القناة من العشوائيات غير الآمنة.

إنشاء التجمعات التنموية والبيوت البدوية

وبيّنت الإنفوجرافات الجهود المبذولة لإنشاء التجمعات التنموية والبيوت البدوية، حيث تم وجاٍر تنفيذ 5216 بيتًا بدويًا، بتكلفة 6.9 مليار جنيه، وتنفيذ 4 قرى صيادين بشمال سيناء، في حين يجري تنفيذ المرحلة الأولى لـ4 تجمعات بدوية، وعدد من التجمعات السكنية تم وجاٍر تنفيذهم بشمال وجنوب سيناء.

وعلى صعيد البنية التحتية، شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى 96.5% عام 2025، مقابل 84.4% عام 2014، كما ارتفعت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى 78% عام 2025، مقابل 17.3% عام 2014، وتم تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب بطاقة مليون م3/يوم، وكذلك مشروعات للصرف الصحي بطاقة 793 ألف م3/ يوم.

وتضمنت الإنفوجرافات، أبرز مشروعات معالجة وتحلية المياه، وبينها «محطة بحر البقر بطاقة 5.6 ملايين م3/ يوم - محطة المحسمة بطاقة مليون م3/ يوم - محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م3/ يوم - محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة 30 ألف م3/ يوم».

وبشأن مشروعات الطرق والأنفاق التي تربط سيناء ومدن القناة بوادي النيل، تم تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كم من الطرق والكباري، وإنشاء 7 كباري عائمة، و5 أنفاق لربط سيناء بمدن القناة، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية (الفردان - بئر العبد - طابا) بطول 100 كيلومتر، ويجري تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 660 كيلومترا.

وتضمنت مشروعات الربط الدولي، مشروع قناة السويس الجديدة الذي أسهم في تقليل زمن العبور إلى 11 ساعة دون توقف بدلاً من 18 ساعة، مع رفع القدرة الاستيعابية إلى 97 سفينة معيارية/يوم، بدلاً من 77 سفينة معيارية/يوم.

أما في مجال الطيران، فقد تم وجار تطوير 6 مطارات، وكذلك إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة 620 ألف م2، كما تم وجاٍر تطوير 8 مواني بحرية، وتم وجاٍر إنشاء وتطوير 3 مواني برية.

خطة إنشاء ميناء بحري في طابا

وأشادت عدة مؤسسات دولية بهذه الجهود، حيث وصفت «فيتش سولوشنز» خطة إنشاء ميناء بحري في طابا بأنّها خطوة استراتيجية ضمن جهود تحويل سيناء إلى مركز لوجستي رئيس يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، كما أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى اعتبار مؤتمر «COP27» بمدينة شرم الشيخ لحظة محورية لتسريع التحول نحو مدن خضراء ومستدامة في مصر، واصفًا المدينة بكونها نموذجًا يحتذى به لهذا التحول.

وبدوره أبرز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مساهمة التجمعات البدوية في تحقيق التنمية المستدامة لسيناء، مع الحفاظ على التراث الثقافي وتوفير الفرص الاقتصادية، كما أكد موقع «Trip Advisor»، أنّ الاقتصاد السياحي لشرم الشيخ شهد نموًا سريعًا خلال العقود القليلة الماضية، ما أدى إلى ظهور منتجعات فاخرة وحياة ليلية نابضة بالحياة.

وفي سياق متصل، سلطت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الضوء على أهمية قناة السويس وخط أنابيب سوميد كبنية تحتية استراتيجية في أسواق الطاقة الدولية، بينما وصفت شركة إيني الإيطالية حقل غاز ظهر بأنّه الأكبر في البحر المتوسط، ويرسخ مكانه مصر كمصدر للغاز الطبيعي المسال، وبدورها منحت شركة Esri العالمية جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية 2024 SAG Award لمحافظة جنوب سيناء عن منصتها الجغرافية الرقمية لعام 2024.