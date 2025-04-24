للأمهات.. نقص الحديد يهدد قلب الجنين وسوء التغذية ليس السبب الوحيد للأنيميا

كتب: أية محسن

في رحلة الحمل تبرز تحديات صحية قد لا تخطر على البال، لكنها تحمل في طياتها تأثيرات عميقة على الأم والجنين، فالأنيميا شبح صامت يتربص بالكثير من السيدات الحوامل، لا تقف خطورتها عند حدود الإرهاق والشحوب، بل تمتد لتطال أغلى ما تملكه الأم: صحة قلب وليدها المنتظر، فما هي الأسباب الخفية وراء هذا الخطر الداهم، وهل سوء التغذية هو المتهم الوحيد؟

تجنب الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين من أبرز مسببات نقص الحديد

الدكتورة حنين سالم استشاري التغذية العلاجية أكّدت انتشار مرض الأنيميا الواسع بين النساء خاصة الحوامل، لما يحمله من تبعات سلبية مباشرة على صحة الأم والجنين على حد سواء، موضحة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية الدور المحوري للتغذية في الحماية من فقر الدم، مشيرة إلى أنَّ الغذاء يزخر بالفيتامينات والمعادن الداعمة للصحة العامة، لافتة إلى أنَّ تجنب الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين يعد من أبرز مسببات نقص الحديد، مشددة على أهمية إدراج مصادر طبيعية كاللحوم الحمراء، والأسماك، والدواجن في النظام الغذائي.

وكلما ارتقى الوعي بأهمية التغذية المتوازنة، تراجعت معدلات الإصابة بالمشكلات الصحية الناجمة عن نقص المغذيات الأساسية، ومع ذلك فإن بعض الأفراد قد يستهلكون أطعمة غنية بالحديد، إلا أن معاناتهم من مشاكل في الجهاز الهضمي تعيق امتصاص الجسم لهذه العناصر الغذائية القيمة، وفق ما أوضحته استشاري التغذية العلاجية.

سلوكيات غذائية خاطئة

ولم تربط استشاري التغذية العلاجية نقص الحديد بسوء التغذية فحسب، بل أشارت إلى احتمالية أن يكون ناتجًا عن أمراض مزمنة أو حالات صحية محددة كحساسية الطعام، كما حذرت من السلوكيات الغذائية الخاطئة، مثل تناول أنواع متعددة من الفيتامينات في وقت واحد، لما قد يسببه ذلك من تداخل يعيق امتصاصها بكفاءة داخل الجسم، محذرة من أن خطورة نقص الحديد تتفاقم بشكل خاص في الأسابيع الأولى من الحمل، إذ يمكن أن يؤثر سلبًا على سلامة قلب الجنين، داعية السيدات إلى المتابعة الطبية الدورية، والاهتمام بنوعية الغذاء المتناول، وتجنب العادات الغذائية الضارة التي قد تعرضهن وأطفالهن لمضاعفات صحية وخيمة.