«الصحة»: الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم يساهم في تحسين التحصيل الدراسي للطلاب

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأنيميا، والسمنة، والتقزم بين طلاب المدارس تهدف إلى تعزيز الصحة العامة للأطفال، موضحًا أن المبادرة تستهدف الفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة، التي انطلقت في عام 2018، نجحت في فحص أكثر من 60 مليون طالب، وتم توجيه الحالات التي تحتاج إلى علاج لتلقي الرعاية اللازمة.

وأشار إلى أنه منذ بداية العام الدراسي الحالي، تم فحص 11 مليون طالب ضمن المبادرة، التي تُنفذ بالتعاون بين وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي منها هو الكشف المبكر عن حالات الأنيميا، والسمنة، والتقزم بين طلاب المرحلة الابتدائية.

ولفت إلى أن تأثير هذه الأمراض لا يقتصر على الجانب الجسدي فقط، بل يمتد ليشمل النمو الإدراكي والعقلي والتحصيل الدراسي، مما يؤثر على قدرة الطالب على الفهم، والمتابعة، والانتباه مقارنة بزملائه.