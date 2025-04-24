لفتت الفنانة الشابة ليلى زاهر الأنظار في حفل زفافها بإطلالتها المميزة التي أضافت لها جمالا إضافيا، إذ ظهرت بفستان أبيض فخم مزود بأكمام من الدانتيل، ما جعلها تبدو كملكة متوجة في ليلة العمر، ومع هذه الإطلالة الرائعة، أصبح موضوع فساتين الزفاف لعام 2025 يشغل بال الكثير من الفتيات، ما يدفعهن للاطلاع على أبرز صيحات فساتين الزفاف لهذا العام، وهو ما يمكن معرفته بسهولة من خلال The Bridal Collection.
بعد إطلالة ليلى زاهر.. أبرز صيحات فساتين الزفاف لعام 2025
بعد إطلالة ليلى زاهر.. أبرز صيحات فساتين الزفاف لعام 2025
كتبت: عبير خالد
فساتين مرصعة باللؤلؤ.. أبرز صيحات العام
لا يقتصر اللؤلؤعلى الزينة والمجوهرات فحسب، بل ظهرت في العديد من فساتين الزفاف، ليضفي هذا التوجه لمسة من الإناقة والتألق على مختلف تصاميمها، فذلك الاستايل يكون مناسبًا للعرائس اللاتي يحببن البساطة، ليضفي اللؤلؤ أناقةً وجمالُا إلى فساتين الزفاف، لهذا يكون ذلك النوع من الفساتين مناسبًا لمحبي اللؤلؤ.
الأكمام الطويلة
لا تزال الأكمام الطويلة خيارًا مفضلًا لدى العرائس، إذ تجمع بين الاحتشام والأناقة، ففي عام 2025 نشهد توجهًا عصريًا نحو هذه الصيحة، من خلال استخدام أقمشة شفافة وتفاصيل دانتيل وحتى أكمام بارزة، إذ تعد فساتين الزفاف ذات الأكمام الطويلة مثالية لمختلف أنواع العرائس اللاتي يبحثن عن إطلالة فريدة، الأكمام الشفافة المزينة بتطريز رقيق أو تفاصيل دانتيل تُضفي لمسةً خفيفةً ووميزة إلى الفساتين، بينما تُضفي الأكمام لمسةً عصرية، تُناسب هذه الصيحة كل شيء، من حفلات الزفاف الرسمية إلى حفلات الزفاف الريفية في الهواء الطلق.
دانتيل غير لامع
يسيطر الدانتيل غير اللامع على موضة عام 2025، مقدمًا لمسةً جديدةً على ما يُعتبر دانتيل زفاف تقليدي، بلمسته النهائية البسيطة، يُضفي الدانتيل غير اللامع لمسةً أنيقةً مع الحفاظ على لمسةٍ من الرومانسية، على عكس الدانتيل اللامع، يتميز الدانتيل غير اللامع بملمسٍ رقيقٍ يُضفي عليه لمسةً عصريةً وطبيعيةً، إنه الخيار المُفضل للعرائس اللااتي يُردن إطلالةً طبيعيةً وبسيطةً في آنٍ واحد، مع الحفاظ على أناقته.