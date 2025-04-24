بعد إطلالة ليلى زاهر.. أبرز صيحات فساتين الزفاف لعام 2025

لا تزال الأكمام الطويلة خيارًا مفضلًا لدى العرائس، إذ تجمع بين الاحتشام والأناقة، ففي عام 2025 نشهد توجهًا عصريًا نحو هذه الصيحة، من خلال استخدام أقمشة شفافة وتفاصيل دانتيل وحتى أكمام بارزة، إذ تعد فساتين الزفاف ذات الأكمام الطويلة مثالية لمختلف أنواع العرائس اللاتي يبحثن عن إطلالة فريدة، الأكمام الشفافة المزينة بتطريز رقيق أو تفاصيل دانتيل تُضفي لمسةً خفيفةً ووميزة إلى الفساتين، بينما تُضفي الأكمام لمسةً عصرية، تُناسب هذه الصيحة كل شيء، من حفلات الزفاف الرسمية إلى حفلات الزفاف الريفية في الهواء الطلق.

دانتيل غير لامع