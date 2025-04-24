«التعليم»: فتح باب التقدم لاعتماد المدربين لشاغلي وظائف المعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح باب التقدم الاعتماد المدربين TOT لعام 2025-2026 لمن يرغب من بين شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيين التكنولوجيا وإخصائيين الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007، وشاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيين التكنولوجيا وإخصائيين الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الخاضعين للقانون رقم 156 لسنة 2007، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، والعاملين بالمقر الرئيسي للأكاديمية المهنية للمعلمين وفروعها بالمحافظات، على أن يكون التقدم لمجال الاعتماد TOT طبقًا لتخصصه على وظائف كادر المعلم المسجل في صحيفة أحواله.

شروط التقدم لاعتماد المدربين TOT

- حاصل على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال بالإضافة إلى الدبلوم العام في التربية أو إجازة التأهيل التربوي.

- شاغل لمستوى وظيفة معلم أول (أ) على الأقل أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعين والنفسيين وإخصائيين التكنولوجيا والإخصائيين الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 أو القانون رقم 156 لسنة 2007، وبالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه يكون.

- المتقدم يشغل مستوى وظيفة معلم أول على الأقل أو ما يقابلها.

- حاصل على شهادة من جهة معتمدة في مجال الحاسب الآلي لا تقل عن 30 ساعة تدريبية.

- يفضل الحصول على دورة تدريبية TOT من جهات معتمدة عند التقييم في أثناء المقابلة الشخصية.

- حاصل على تقدير ممتاز أو ما يعادلها في آخر تقريري أداء.