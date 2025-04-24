الأكاديمية المهنية للمعلمين تكشف إجراءات التقدم لاعتماد المدربين «TOT»
الأكاديمية المهنية للمعلمين تكشف إجراءات التقدم لاعتماد المدربين «TOT»
أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين إجراءات التقدم للاعتماد للمدربين «TOT» وذلك لشاغلي وظائف المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وإخصائيين التكنولوجيا وإخصائيين الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الخاضعين للقانون وأعضاء هيئة التدريس.
إجراءات التقدم للاعتماد للمدربين «TOT»
وتضمنت إجراءات التقدم للاعتماد للمدربين «TOT» ما يلي:
- يتقدم من يرغب للاعتماد طبقا للشروط المحددة بتسجيل استيفاء الاستمارة الإلكترونية للتقدم على الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمينwww.pat.edu.eg.
- تتولى الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية إخطار المتقدمين الذين سجلوا استيفاء الاستمارة الإلكترونية للتقدم بتسليم ملف التقدم كاملا إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين.
- تسلم ملفات المتقدمين من العاملين بالمقر الرئيسي للأكاديمية لمسئول ملف اعتماد المدربين والمراجعين بالأكاديمية للمراجعة والاطلاع على الأصول.
- تتولى لجنة استلام وفحص الملفات في كل فرع من فروع الأكاديمية أو بالمقر الرئيسي فحص ملفات المتقدمين والتأكد من استيفاء محتويات ملفات المتقدمين.
- تتولى لجنة الاستلام وفحص الملف الورقي بفرع الأكاديمية أو بالمقر الرئيسي بالنسبة للمتقدمين من المقر الرئيسي رفع أسماء وبيانات المتقدمون للاعتماد على منصة الأكاديمية بعد استيفاء الملف الورقي.
- تتولى الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية المهنية للمعلمين إخطار المتقدمين للاعتماد بتسديد رسوم الاعتماد المقررة وآلية التسديد المعتمدة لمن اجتازوا المراحل السابقة وتم رفع أسمائهم بمعرفة فرع الأكاديمية بعد الفحص والمراجعة.
- يسدد المتقدمون الذين تمّ إخطارهم رسوم الاعتماد المقررة 750 جنيهًا بالإضافة إلى 5 جنيهات نظير طابع شهيد ليكون إجمالي الرسوم المطلوب تسديدها نظير التقدم للاعتماد 755 جنيها وفق الآلية التي تمّ إخطارهم بها.
- تتولى الإدارة العامة لمركز المعلومات إخطار المتقدمين الذين استوفوا الخطوات السابقة بموعد ومكان المقابلة والمتطلبات التي يستوجب إحضارها عن المقابلة.
- تعلن الأكاديمية نتيجة اعتماد المتقدمين من خلال فروع الأكاديمية وعبر الموقع الرسمي للأكاديمية.
- تتولى الإدارة العامة للتراخيص بإصدار شهادات المدربين المعتمدين، وتسليمها لفروع الأكاديمية توطئة لتسليمها للمدربين المعتمدين.
- تتولى الإدارة العامة لمركز المعلومات بإتاحة أسماء المدربين الذين تم اعتمادهم ومجال الاعتماد لكل منهم على موقع الأكاديمية لإمكانية الاستعانة بهم عند الحاجة في اعمال التنمية المهنية للمعلمين التي تشرف عليها الأكاديمية في مجال تخصصهم و برامج التنمية المهنية للمعلمين.
اعتماد جودة منظومة التدريب
- تكون شهادة اعتماد المدرب سارية لمدة 3 سنوات لمن اجتاز المقابلة الشخصية بنسبة لا تقل عن 75%.
- يعتبر استيفاء كل خطوة من خطوات إجراءات الاعتماد شرطا من شروط الانتقال إلى الخطوة التالية.
- يعد المتقدم للاعتماد عرضا تقديميا Power Point لإمكانية عرضه أمام لجنة الاعتماد.
- يحق للأكاديمية حجب النتائج أو الغاء الاعتماد لمن يثبت أنه تقدم ببيانات مخالفة للشروط والضوابط أو مخالفته أخلاقيات المهنة ولا يحق لمن حجبت نتيجته أو ألغي اعتماده بطلب لاسترداد أي مبالغ تم دفعها للخدمة.
- يتاح التظلم من نتيجة الاعتماد في مدة أقصاها شهر من تاريخ اعلان نتيجة الاعتماد على الموقع الرسمي أو بأي وسيلة أخرى، من خلال طلب يقدم لإدارة خدمة المواطنين بالأكاديمية.
- تتولى الأكاديمية فقط بمراجعة تجميع درجات استمارة تقييم المتقدم للاعتماد التي وضعتها لجنة الاعتماد لبيان الأحقية من عدمها في التظلم ويخطر المتقدم بنتيجة فحص التظلم من خلال إدارة خدمة المواطنين.
- يعتبر التقدم للإعلان من قبل المتقدم بمثابة الموافقة والاقرار على جميع الشروط والإجراءات الواردة به.