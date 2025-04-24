أسعار التكييف المحمول في مصر 2025.. «معاك في أي مكان»

مع اقتراب فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، يبدأ كثيرون الاستعداد للأجواء الحارة بشراء التكييفات والمراوح لتلطيف حرارة الطقس، سواء كانت الأجهزة الثابتة للمنزل والغرف الخاصة به، أو المتنقلة التي يمكن استخدامها في بعض الأماكن حتى خارج المنزل، وأبرزها التكييفات والمراوح المحمولة التي يمكن اصطحابها في السيارة أو المكتب أو العمل خارج المنزل.

وتختلف أسعار التكييفات والمراوح المحمولة في مصر حسب الماركة الخاصة بها والسعة التي تعمل على أساسها، وترصد السطور التالية أسعار التكييف المحمولة في مصر، وفق عدد من مواقع التسوق الإلكتروني، كما يلي.

أسعار التكييف المحمول بسعر أقل من 500 جنيه

تكييف محمول ومبرد هواء سعة 500 مللي: يتراوح سعره في السوق بين 380 و450 جنيها.

تكييف هواء صغير من أونوسرووم: يتراوح سعره بين 465 و500 جنيه.

مروحة مكيف هواء محمول مبرد هواء تبخيري صغير مع خزان مياه: يتراوح سعرها بين 490 و530 جنيها.

أسعار التكييف المحمول بسعر أعلى من 500 جنيه

- مروحة تكييف الهواء المحمولة ون 94 ستور خزان مياه 500 مللي: يتراوح سعره بين 500 و520 جنيها.

- تكييف هواء أقل من 3000 وحدة حرارية: يتراوح سعره بين 510 و530 جنيها.

- تكييف هواء شخصي سعة 900 مل: يتراوح سعره في مصر بين 520 و600 جنيه.

- مروحة تبريد هواء محمولة من سمايلينج شارك: يتراوح سعرها بين 650 جنيها.

- تكييف هواء ومروحة سمايلينج شارك: يتراوح سعره في مصر بين 650 و750 جنيها.

- مكيف هواء أركتيك الترا سين أون تي في من أونتيل: يتراوح سعره في مصر بين 700 و720 جنيها.

- مكيف هواء محمول مرطب شخصي ومبرد هواء تبخيري/ يتراوح سعره بين 670 و700 جنيه.

- جيني مبرد هواء للمنزل والمكتب: يتراوح سعره بين 630 و650 جنيها.

- مكيف هواء محمول بماء ثلجي: يتراوح سعر المبرد بين 600 و700 جنيها.