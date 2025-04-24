الرئيس السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمدينة نصر

وضع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء، واستقبله الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكبار رجال الدولة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ الرئيس توجه كذلك إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووضع إكليل زهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه.