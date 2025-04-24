محافظ كفر الشيخ: اعتماد 48 حيزا عمرانيا جديدا

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن اعتماد 48 حيزًا عمرانيًا جديدًا بنطاق مراكز «الحامول، والرياض، وبيلا، ودسوق، وسيدي سالم، وقلين، وكفر الشيخ، ومطوبس»، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير المساحات اللازمة للتوسع السكاني والعمراني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

اعتماد 48 حيزا عمرانيا جديدا في كفر الشيخ

وأكد المحافظ، اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة، والتي شملت القرى والعزب التالية الحفير 7، أبو سكين، إصلاح الحامول، التابعي، النشاوي، الشناوي المداور، الناصرية، النهضة 49، باسيلي عربان، بدرية الصغرى، الساعي، القصبي، المفتي، حلمي موسى، رشدي النحاس، رضوان، صلاح الزناتي، البدالة، القصاص، أبو دنيا، حماد، سيدي جامع، كامل رجب، محمد رفعت الفار، أبو فرج، الزوايدة، الزياتين، العباسي، النبوي، الورشة، أبو العزايم، بصيص، حسين عبيدي، كسر 8، الخبي الصغير، علي عبده دوير، أبو حلوة، إسماعيل حسانين، الأوقاف، إسماعيل علي، توفيق طلحة، ثابت غبريال، حبيب عثمان، حميدة الشربيني، الجزارين، شعت، وعبد الجواد الحب.

الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من التوسع العشوائي

وأوضح محافظ كفر الشيخ، حرص الدولة على تطوير البنية التحتية، وتوفير المساحات العمرانية المخططة لاستيعاب النمو السكاني، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من التوسع العشوائي، وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة التي تسعى المحافظة لتحقيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.