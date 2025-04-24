8 نصائح لمزارعي المانجو في فترة الإزهار لضمان محصول أفضل

قال الدكتور علاء جمعة أستاذ البساتين في كلية الزراعة جامعة قناة السويس، إن هناك العديد من النصائح لمزارعي المانجو بمدينة الإسماعيلية خاصة في فترة التزهير، تضمن الحفاظ على الأشجار وضمان إنتاج أفضل من المحصول العام المقبل.

نصائح لمزارعي المانجو في فترة التزهير

الدكتور علاء جمعة، تحدث في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن النصائح الخاصة بفترة تزهير المانجو، وهي كالآتي:

1- ضبط الري بحيث لايكون بشكل أكبر أو أقل مما تحتاجه مزرعة المانجو، مع ضرورة أن يكون الري في المساء خلال ارتفاع درجات الحرارة.

2- إزالة التكتلات أول بأول وجمعها وحرقها خارج المزرعة.

2- تجنب رش أي مبيدات للحشائش خلال فترة التزهير.

3- تشجيع الملقحات بأي طريقة وخاصة الزبابة المنزلية.

4- حال تفتيح أزهار اشجار المانجو بنسبة 50% يرجي تجنب رش أي مبيد حشري إلا للضرورة القصوى، مع بدء رش المثبت (مور كروب).

5- الابتعاد عن رش عناصر إلا بعد مرحلة التزهير وعدم خلط مبيدات مع مغذيات.

6- عدم رش كبريت مع ارتفاع درجات الحرارة لتأثيرها على التزهير.

7- تقليل التسميد في فترة التزهير لحين الوصول للعقد.

8- الداوم على الفطري الجهازي كل 10 أيام مع تغيير النوع كل مره لتغيير المادة الفعالة.