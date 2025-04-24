«البترول»: وفد «باريك جولد» يزور عدة مواقع تعدينية في الصحراء الشرقية

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على تحقيق انطلاقة بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج القومي، موضحة أنه على خلفية اللقاء الأخير الذي جمع بين المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ووفد شركة باريك جولد العالمية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أجرى وفد الشركة زيارة ميدانية امتدت لعدة أيام للمواقع التعدينية المختلفة بالصحراء الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية.

وبدأت الزيارة بالوصول إلى مدينة الشلاتين، ثم الانطلاق إلى وادى العلاقي لبحث تواجدات خام الذهب بعروق المرو ونطاقات التحول المصاحبة.

وشملت الجولة منجم إيقات، لمتابعة عمليات التشغيل ودراسة التراكيب الجيولوجية المؤثرة، ومنجم أم الطيور الأثري، لمعاينة شواهد الخام وتقييم إمكانات الاستثمار، وكذلك مناطق بيتام وأم شوشوبة وسيجع ووادي مرة وحيمور ومنجم أم جرايات وعنجات وأبو فاس ووادي أم ريلان والعطشان.

وخلال الزيارة، عبّر الوفد عن إعجابه بالإمكانات الواعدة للعديد من المواقع، وتم جمع عدة عينات ممثّلة لإجراء الدراسات المعملية التفصيلية.

تأتي هذه الزيارة الهامة تعزيزا للتعاون بين شركة باريك جولد العالمية ووزارة البترول والثروة المعدنية، تمهيدا لبدء الشركة لأعمال الاستكشاف لمناطق تعدين واعدة.