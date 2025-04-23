أمانة الطاقة والتعدين بـ"الجبهة الوطنية" تناقش تجارب دعم الطاقة وتضع رؤية شاملة لمواجهة الإهدار

أمانة الطاقة والتعدين بـ"الجبهة الوطنية" تناقش تجارب دعم الطاقة وتضع رؤية شاملة لمواجهة الإهدار

أمانة الطاقة والتعدين بـ"الجبهة الوطنية" تناقش تجارب دعم الطاقة وتضع رؤية شاملة لمواجهة الإهدار

عقدت أمانة الطاقة والتعدين بحزب الجبهة الوطنية اجتماعا برئاسة المهندس عبدالله غراب، لمناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة في مصر.

وتناول الاجتماع تجارب عدد من الدول في سياسات دعم الطاقة، بهدف الاستفادة من النماذج الناجحة وتفادي التحديات التي واجهتها بعض الأنظمة.

كما ناقشت اللجنة السُبل المثلى لمواجهة ظاهرة إهدار الطاقة، ووضعت ملامح أولية لرؤية وطنية تُعزز من كفاءة استهلاك الطاقة، وتُشجع على الاستخدام الرشيد لها في مختلف القطاعات.

وأكد «غراب» أهمية وضع قاعدة بيانات دقيقة لاحتياجات السوق من الطاقة، بما يُسهم في توجيه الاستثمارات بشكل فعال وتخطيط السياسات المستقبلية على أسس علمية.

كما شدد على ضرورة التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم الابتكار في هذا المجال، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية على المساهمة في صياغة سياسات فاعلة، تدعم أمن الطاقة وتحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا