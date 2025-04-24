مصرع سائق توك توك غرقا أثناء استحمامه في الرياح البحيري بمنشأة القناطر

كتبت: جيهان عبد العزيز

لقي سائق توك توك مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في مياه الرياح البحيري بمنشأة القناطر، وجرى انتشال جثمانه بواسطة فرق الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد بوقوع الحادث، ووفقًا للإخطار، لقي «أحمد ع» (17 عامًا) سائق توك توك مصرعه أثناء استحمامه مع أصدقائه في الرياح البحيري بدائرة القسم، حيث جرفه التيار ولم يتمكن أصدقاؤه من إنقاذه.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وأمرت بتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثمان.