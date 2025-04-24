القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في أبو النمرس

القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في أبو النمرس

القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في أبو النمرس

كتبت: جيهان عبد العزيز

تمكنت مباحث أبو النمرس من القبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم. وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى المهدى، رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد بالقبض على 3 أشخاص قاموا بحفر حفرة داخل منزل خالٍ من السكان، يملكه أحدهم، بهدف التنقيب عن الآثار. وعُثر بحوزتهم على معدات حفر.

وبمواجهتهم أمام المقدم مصطفى المهدى، اعترفوا بارتكابهم الواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

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