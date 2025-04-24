نائب رئيس الوزراء يزور معرض زهور الربيع ويوجه بتوفير خدمات طبية شاملة للزوار

نائب رئيس الوزراء يزور معرض زهور الربيع ويوجه بتوفير خدمات طبية شاملة للزوار

نائب رئيس الوزراء يزور معرض زهور الربيع ويوجه بتوفير خدمات طبية شاملة للزوار

زار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم معرض زهور الربيع في نسخته الـ92، والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي.


رافقه خلال الزيارة الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حيث تفقد أجنحة المعرض المختلفة، والتقى العارضين وأصحاب المشاتل، معربًا عن إعجابه بحسن التنظيم، وتنوع وجودة المعروضات من الزهور ونباتات الزينة.

وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتي الصحة والزراعة، وجّه نائب رئيس الوزراء بتوفير سيارات طبية مجهزة داخل المتحف الزراعي طوال فترة المعرض، لتقديم خدمات الكشف الطبي، والإسعافات الأولية، وصرف الأدوية اللازمة، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة.


وتبدأ هذه الخدمات اعتبارًا من السبت القادم، يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثامنة مساءً.

ويُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار يحرص سنويًا على زيارة المعرض، الذي يشهد هذا العام إقبالًا واسعًا من الوزراء والمحافظين، وعدد من السفراء الأجانب بالقاهرة، إلى جانب آلاف الزوار من الأسر المصرية.

وكان قد افتتح المعرض السبت الماضي كل من:
علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،
الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة،
المهندس عادل النجار، نائب محافظ الجيزة،
والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)،
وذلك بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب وممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ويُشارك في المعرض أكثر من 160 عارضًا من منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل، وشركات اللاندسكيب، ونظم الري الحديث، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي.
ويستمر المعرض يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، على مدار شهر كامل، داخل المتحف الزراعي بالدقي.

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