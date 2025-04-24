«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا الجمعة.. شبورة مائية على عدة طرق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة، متوقعة استمرار درجات الحرارة عند نفس المستوى السائد اليوم، مع وجود بعض الظواهر الجوية المؤثرة.

حالة الطقس غدا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ظواهر جوية مؤثرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تتكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والأقاليم وفقا لبيان الأرصاد الجوية، التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: تسجل العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: تسجل العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: تسجل العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.