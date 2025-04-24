محجوب القاسم يطرح أغنية «السر الإلهي» باللهجة المصرية

محجوب القاسم يطرح أغنية «السر الإلهي» باللهجة المصرية

محجوب القاسم يطرح أغنية «السر الإلهي» باللهجة المصرية

طرح المطرب محجوب القاسم، شقيق المطرب مجد القاسم، أغنية بعنوان «السر الإلهي»، عبر قناته الخاصة على يوتيوب، وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية، من كلمات الشاعر محمود شوقي، ألحان أسامة حسن، بالتعاون مع ريتشارد الحاج.

تفاصيل أغنية مجد القاسم الجديدة

من جانبه أكد محجوب القاسم في تصريحات صحفية، أنه مجرد استماعه لكلمات أغنية السر الإلهي تحمس لها وقرر تسجيلها بصوته، لأنها جديدة وجميلة تتحدث عن جمال كل النساء في الوطن العربي.

وقال «القاسم» عن غناءه باللهجة المصرية: «إنها من أحب اللهجات على قلبي وكل الناس بتحبها، وتحقق انتشار واسع ومفهمومة لكل البلاد العربية».

كما تحدث عن مقاييس نجاح الأغنية في العصر الحالي مؤكدًا: «مقاييس نجاح أي أغنية في ظروف السوق الحالية تغيرت وأصبحت تعتمد على عوامل كثيرة تتجاوزعدد المبيعات أو البث الإذاعي، وبات كل مطرب يهتم بالمؤشرات الرقمية والتفاعل الجماهيري».

وتابع: «أحضر حاليًا لأغنية ديو مع النجم مجد القاسم، تطرح مع بداية الصيف، أكشف عن تفاصيلها قريبًا».

كلمات أغنية السر الإلهي

وتقول كلمات أغنية السر الإلهي: «هو ده السر الإلهي اللي واصل، للجمال ع الخدود شد انتباهي، بحر من العسل اللي سال، ضحكة طاغية ونظرة فاتن سحرها فاقت الخيال، العيون قمرين في ليلي والخدود دم الغزال، واخذة في خفة دمها خفة دم البنت المصرية، ليها طلة تجنن والله ونظرة تحسها بنت سورية، وأما بتتعايق عالرايق بهداوة تقول تونسية، وبروح على المغرب بعيونها وجمال لبنان فيها هي، طيفها عدى لمس حنيني هي لحني وعزف عود فات».

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