مجد القاسم عن علاقته بـ سمير غانم: كان حالة من الإبداع والصدق

كشف الفنان مجد القاسم، تفاصيل علاقته بنجم الكوميديا الراحل سمير غانم، قائلًا: «الفنان سمير غانم حالة من الحالات المبدعة من الجمال والشخصية الطيبة الصادقة».

علاقة قوية مع سمير غانم

وأضاف الفنان مجد القاسم، خلال لقائه ببرنامج «بالخط العريض»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية الحياة: «كانت تجمعني علاقة صداقة قوية بالفنان سمير غانم، وكنا نجتمع كثيرًا خاصة في أعياد الميلاد».

وأوضح أن من أكثر الأغنيات التي كان يحب سماعها، هي أغنية قسوة قلبك، موال «يا من هواه أعزه وأذلني»، لافتًا إلى أنه كان يطلب مني غناءهما في أي مكان نجتمع فيه.

وعن علاقته بالفنان الراحل سمير صبري، قال: «سمير صبري من الناس الذين كان لهم فضل عليا بشكل غير مباشر».

وتابع: «قبل شهرتي كان يوجد اجتماع مع أحد الصحفيين الكبار في عام 1994م، وكنت لسا عامل ألبوم لحظة غرام، ولسا منزلش وسمعني في قعدة رجال أعمال وسيدات أعمال، فسمعني هذا الصحفي وقال لي بأن سيرسلني إلى سمير صبري في برنامج «هذا المساء»، وكان الصحفي الكبير كلم الفنان سمير صبري وقال له فيه مطرب سوري جديد وصوته حلو، فذهبت للفنان سمير صبري وكان مستضيف عدد كبيراً من النجوم، وكنت بين كل فترة وأخرى أذهب وأذكره بنفسي، حتى انتهى التصوير».

غناء موال «يا من هواه»

وواصل: «فذهبت له وقلت يا أستاذ حضرتك نسيتني، أنا فلان اللي كلمك عني فلان، فطلب من فريق التصوير عدم إطفاء الإضاءة، وتشغيل الأجهزة، لكن الجمهور كان غادر الاستوديو، وقلت له يا أستاذ الجمهور مشي خلاص، قال لي هتسمعنا إيه، فغتنيت موال يا من هواه، ولما سمعني قال الله ايه الجمال ده، قالي سمعني موال كمان، فغنيت، وتاني يوم لقيت الحلقة اتذاعت وكان عامل مونتاج بحيث يظهر الجمهور في الحلقة، وكنت حديث الناس في الشارع وقتها، وعندما نزلت الأغنية والشريط كسروا الدنيا».