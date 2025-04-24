«التعليم»: إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة السبت المقبل

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات، تواصل الوزارة إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من يوم السبت 26 أبريل 2025، عبر الرابط ‏https://qrfy.io/r/B4i01hKiTW

نماذج استرشادية للثانوية العامة

وأكدت الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة مدرستنا 3 من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتوفر النماذج الاسترشادية وإتاحة حلها عبر قناة مدرستنا 3 الفرصة للطلاب لمراجعة المحتوى الدراسي، والتدرب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

جدول بمواعيد نشر النماذج

وأعلنت الوزارة عن طرح جدول مفصل بمواعيد نشر النماذج الاسترشادية وحلها عبر قناة مدرستنا 3 بداية من السبت الموافق 26 أبريل 2025، حيث سيتم إتاحة نماذج مادة واحدة يوميا.