التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة «تكنيمونت» الإيطالية، ضم ماريو فرانشن نائب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة إفريقيا، وبونزيانو براندي مستشار أول لمنطقة شمال أفريقيا بالشركة، لبحث تطورات العمل بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» في محافظة أسوان، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية.

جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات المشروع، الذي بدأ تنفيذه منذ أغسطس الماضي، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، ويشمل إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن يوميا، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 800 طن يوميا، حيث تتولى شركة تكنيمونت الإيطالية أعمال المقاول العام.