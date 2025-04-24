سماء مصر على موعد مع ظاهرة القمر المبتسم.. هل يمكن مشاهدتها بالعين المجردة؟

خلال الساعات المقبلة تشهد سماء مصر والوطن العربي حدث فلكي نادر، وهي ظاهرة القمر المبتسم التي من المقرر أن تكون فجر اليوم، حيث يظهر كوكبا الزهرة وزحل إلى جانب الهلال في تشكيل يُشبه الوجه المبتسم.

ظاهرة القمر المبتسم

تعرف ظاهرة القمر المبتسم بـ«الاقتران الثلاثي» وهي ظاهرة فلكية بديعة، يقترن فيها «القمر والزهرة وزحل»، حيث يشرق هذا المشهد الثلاثي وفقا لما أعلنته وكالة الفضاء الأميركية ناسا.

ومن المقرر أن يتوسط القمر كوكب الزهرة من أعلى وكوكب زحل من أسفل، وقد نرى هذا الاقتران الثلاثي بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاة الشرق إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي جراء شروق الشمس، وفقا لما ذكره الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيـوفيزيقية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفاصيل ظاهرة القمر المبتسم

وبحسب تادرس من المتوقع أن يكون هناك إمكانية لرؤية كوكب عطارد أثناء ظاهرة الاقتران وذلك بالقرب من الأفق الشرقي قبل شروق الشمس مباشرة.

وعن تساءل البعض حول هل سيكون هذا الاقتران الثلاثي على هيئة وجة إنسان مبتسم، موضحا أن هذا الشكل لا يكون في مصر بل يتراءى في أقصى الغرب أي الولايات المتحدة، وفي أقصى الشرق أي آسيا، وسيكون بشكل مائل ومتباعد وليس كما بالصو، حيث إن كوكب زحل خافت وأقل لمعانا من كوكب الزهرة.