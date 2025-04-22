تفاصيل ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء الجزائر.. 20 شهابا في الساعة

تفاصيل ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء الجزائر.. 20 شهابا في الساعة

تفاصيل ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء الجزائر.. 20 شهابا في الساعة

في مشهد فلكي ساحر أدهش آلاف المتابعين، أضاءت زخات الشهب المعروفة باسم «القيثارات» سماء الجزائر خلال الساعات الماضية، في ظاهرة نادرة لفتت أنظار محبي الفلك والطبيعة.

تفاصيل ظاهرة فلكية نادرة أضاءت سماء الجزائر

ووفقًا لما أعلنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، بلغت الظاهرة ذروتها عند الساعة 03:44 فجرًا بتوقيت الجزائر، حيث تمكن المراقبون في المناطق المظلمة ذات الصفاء الجوي من مشاهدة ما يقارب 20 شهابًا في الساعة، ما شكل عرضًا فلكيًا بديعًا في سماء البلاد، حسبما أفاد موقع «الجزائر اليوم».

وأوضح المركز أن زخات «القيثارات» تعد من أقدم الظواهر الفلكية المعروفة، وقد وردت إشارات إليها في نصوص صينية تعود إلى أكثر من 2700 عام، وسُميت بهذا الاسم لأن نقطة إشعاعها تبدو وكأنها تنطلق من اتجاه كوكبة «القيثارة» في السماء.

متى تحدث زخات «القيثارات»؟

وترتبط هذه الظاهرة بالمذنب «C/1861 G1 تاتشر» الذي تم اكتشافه في القرن التاسع عشر، وتحدث الزخات حين تمر الأرض عبر جزيئات الغبار والغاز التي خلّفها ذيل المذنب، فتخترق هذه الجسيمات الغلاف الجوي بسرعات تصل إلى 48 كيلومترًا في الثانية، مولدة خطوطًا ضوئية متلألئة تخطف الأبصار.

واعتبرها عشاق التأمل الكوني فرصة ذهبية لرصد مشهد نادر، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تعبر عن دهشتهم من سحر اللحظة، خاصة في ظل صفاء الأجواء الذي أتاح مشاهدة واضحة وغير مسبوقة، ورغم قدمها، لا تزال زخات «القيثارات» قادرة على إدهاش العالم في كل مرة تعود فيها للظهور، لتُذكّر بجمال الكون وأسراره التي لا تنتهي.

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