أبراج فلكية قد لا يحالفها الحظ في بداية مايو.. هل أنت منهم؟

أبراج فلكية قد لا يحالفها الحظ في بداية مايو.. هل أنت منهم؟

أبراج فلكية قد لا يحالفها الحظ في بداية مايو.. هل أنت منهم؟

مع بداية كل شهر يبدأ كثير من الأشخاص في معرفة توقعات الأحداث أو الظروف التي قد تواجههم في المستقبل، وهل سيحالفهم الحظ أم لا، وقد يلجأ محبي عالم الفلك إلى الأبراج لمعرفة ذلك.

أبراج فلكية قد لا يحالفها الحظ في بداية مايو المقبل

هناك بعض الأبراج الفلكية التي قد لا يحالف الحظ أصحابها في بداية شهر مايو نظرا لظروف معينة، ومن بينهم مواليد برج الدلو، حيث إن مولود هذا البرج من الأبراج الفلكية التي قد يتعرض أصحابها لضغوطات في بداية شهر مايو، وقد يجدوا أنفسهم أمام بعض الصعوبات التي لم تكن في الحسبان، سواء في المشاريع الخاصة بهم أو خططهم المستقبلية، الأمر الذي قد يشعرهم بحالة من الإحباط واليأس.

مواليد برج الأسد

وجاءت من ضمن الأبراج الفلكية التي قد لا يحالفها الحظ في بداية شهر مايو، مواليد برج الأسد، حيث إن أصحاب هذا البرج من المتوقع أن يتعرضوا لبعض الصعوبات والتحديات في بداية الشهر المقبل، سواء في محيطهم الاجتماعي أو في علاقاتهم، فهم أيضا قد يتعرضوا للمنافسة غير الصحية من الآخرين، ما قد يؤثر على معنوياتهم ويجعلهم أكثر عرضة للشعور بالطاقة السلبية، وفقا لما ذكره موقع «time of india».

مواليد برج العقرب

لا تقتصر الأبراج الفلكية التي قد لا يحالفها الحظ في بداية شهر مايو المقبل عند هذا الحد، ولكن جاء من ضمن هذه الأبراج مواليد برج العقرب، حيث إن أصحاب هذا البرج قد يتعرضون لبعض التقلبات في حالتهم المزاجية وذلك في بداية مايو، وقد يكونوا أكثر حساسية للطاقة السلبية المحيطة بهم، لذلك يجب عليهم توخي الحذر في الفترة المقبلة.

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