خالد الجندي: تعدد الآراء الفقهية نعمة من ربنا مش نقمة

أكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن تعدد الفهم الفقهي يعد نعمة وليس نقمة، موضحًا أن الله خلق الكون على أساس التنوع، فمن الطبيعي أن يحتمل الفقه أيضًا هذا الاختلاف، ومن الخطأ الظن بأن الفقه يجب أن يكون برأي واحد، قائلًا: «زي ما فيه تنوع في الألوان والطبيعة والبشر، لازم كمان يكون فيه تنوع في الفهم الفقهي».

وأشار الجندي، خلال تقديمه حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، إلى أن القرآن الكريم يحتوي على آيات محكمات واضحة المعنى، وأخرى متشابهات تحتمل أكثر من تفسير، مثل قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ»، موضحًا أن المتشابهات ليست مدعاة للتشويش بل للتوسعة على الناس، ضاربًا أمثلة بكلمات مثل «قروء» و«لامستم» التي اختلف العلماء في تفسيرها.

وشدد الجندي على أن الخلاف الفقهي ليس تناقضًا، بل دليل على ثراء الفقه الإسلامي، كما فرّق بين نوعين من الفتوى: «الخاصة التي يجوز فيها للإنسان أن يختار من بين المذاهب ما يناسب حاله، والعامة التي تتعلق بالمجتمع كله، وهنا يجب الالتزام برأي المؤسسة الدينية الرسمية حفاظًا على وحدة الكلمة».