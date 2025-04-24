رواية صلاة القلق لـ محمد سمير ندا تفوز بجائزة البوكر 2025

رواية صلاة القلق لـ محمد سمير ندا تفوز بجائزة البوكر 2025

رواية صلاة القلق لـ محمد سمير ندا تفوز بجائزة البوكر 2025

كتبت: إلهام الكردوسي
أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة البوكر العربية، فوز الكاتب المصري محمد سمير ندا بجائزة البوكر للرواية لعام 2025.
وقالت في بيان صحفي: نُعلن بكل فخر عن الرواية الفائزة بجائزة الرواية العربية 2025، فازت رواية صلاة القلق بجائزة البوكر عام 2025، نُبارك لكاتبها محمد سمير ندا فوزه المستحق.
تفتح صلاة القلق باب التساؤل والجدل حول الرواية السائدة لهزيمة النكسة عام 1967، وما تلاها من أوهام النصر في الوعي العربي.

جائزة البوكر

الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وتبلغ قيمة الجائزة التي تُمنح للرواية الفائزة 50 ألف دولار أمريكي، يرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

محمد سمير ندا، مصريّ الجنسية، ولد في مدينة بغداد عام 1978، وقضى سنوات الطفولة الأولى في بلاد الرافدين، لتتشكّل طفولته على إيقاعات الحرب العراقيّة الإيرانيّة، عادت أسرته لتستقرّ في مصر في القترة بين عاميّ 1984 و1990.

عقب ذلك شدّ والديه الرحال مجدّدًا، غربًا هذه المرّة، ليقضي مرحلة صباه في طرابلس-ليبيا، حتّى عادت أسرته لتستقرّ في مصر مجدّدًا عام 1996، تخرّج في كليّة التجارة، وعمل محاسبًا في المجال السياحي، حتّى استقرّ به الحال في منصب ماليّ وإداريّ في إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة والمطاعم.

صدرت روايته الأولى «مملكة مليكة» عام 2016، كما صدرت روايته الثانية «بوح الجدران» عن منشورات إيبيدي في مطلع عام 2021، وصدرت روايته الثالثة «صلاة القلق» في يونيو 2024 عن دار ميسكلياني.

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