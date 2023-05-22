آخر موعد للتقدم إلى جائزة البوكر 2024.. اعرف شروط الترشح

تعد جائزة البوكر للرواية العربية أحد أبرز الجوائز الأدبية العربية المرموقة، وهي مخصصة بالأساس لجنس الرواية، وتهدف إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الأعمال الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.

شروط الترشح للجائزة

- هذه الجائزة خاصّة بجنس الرواية الأدبي والمنشورة ورقيا.

- لا يمكن للكاتب أن يرشّح روايته بنفسه بل ينبغي لدار النشر المؤهلة للتقدم أن تتولى عملية الترشح، على أن يتمّ ذلك بالتشاور معه وبموافقته.

- الناشر المؤهل للتقدم إلى الجائزة لا بد وأن يكون ناشراً ناشطاً في المجال وأن تكون شركته قد مر عليها ما لا يقل عن عامين في ممارسة النشر، وأن يكون لديها قائمة منشورات روائية متاحة علنياً تثبت نشاطها.

تتوقف حصة الروايات التي يقدمها الناشرون المؤهلون للتقدم على عدد المرات التي وصلت فيها كتب الناشر المعني إلى القائمة الطويلة في السنوات الخمس السابقة (2019 إلى 2023)، وذلك على النحو التالي:

- رواية واحدة للناشرين الذين لم يسبق لهم الوصول إلى القائمة الطويلة

- روايتان للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة مرة واحدة أو مرتين

- 3 روايات للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة ثلاث أو أربع مرات.

- 4 روايات للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة خمس مرات أو أكثر

- لا تُقبل الروايات المنشورة من قبل كاتبها، ولا تلك المنشورة بموجب اتفاق تجاري يقضي بأن يدفع الكاتب مالا للناشر لكي ينشر روايته. في حال كون الناشر شركة، فإذا كان مؤلف الرواية هو المالك لمعظم أسهم الشركة، أو المتحكم في الشركة بطريقة أخرى، فإن الرواية تصبح غير مقبولة للترشح للجائزة.- أن تكون الرواية المرشحة للجائزة منشورة في الفترة الواقعة بين أول يوليو 2022 وآخر يونيو 2023.

لا يمكن أن تُرشّح سوى الأعمال المكتوبة بالعربية: لا تتأهل الروايات العربية المترجمة من لغة أخرى.

- ينبغي أن يكون الكاتب الذي تُرشّح أعماله على قيد الحياة.

- لا تُقبل المخطوطات ولا يحق للكاتب سوى الترشّح بعنوان واحد.

ينبغي أن يكون لكل رواية مرشحة للجائزة رقم معياري دولي.

لا تُقبل الروايات المنشورة بأكملها في أجزاء (مطبوعة أو إلكترونياً) قبل يوليو 2022. ينطبق هذا الشرط على كل أنواع الإصدار والنشر.

ينبغي للرواية المرشحة أن تحترم حقوق الملكية الفكرية وقوانين المطبوعات والنشر السارية المفعول في مكان نشرها ولا تتأهل الروايات المنشورة من دون موافقة الكاتب أو الناشرينبغي إرسال 7 نسخ من كلّ رواية مرشحة، مع استمارات الترشيح المعبّأة، إلى عنوان منسقة الإدارة البريدي:

فلور مونتانارو

Fleur Montanaro, IPAF, 11a Harbut Road, London SW11 2RA, UK

ينبغي أيضاً إرسال نسخة "بي دي أف" من الرواية إلى هذا العنوان: fleurmontanaro@yahoo.co.uk

- يجب أن يكون ملف ال"بي دي أف" نسخة طبق الأصل من الرواية المنشورة أو التي ستنشر لاحقاً.

إذا ما تقدمت دار نشر برواية لكاتب سبق له أن أُدرج على القائمة القصيرة في دورة سابقة، فإن هذا العمل لا يُحسب من نصاب الترشيح، أي أنه يتم قبوله بصورة آلية ويكون علاوة على الروايات المسموح التقدم بها.

لا تُعاد أيّ من النسخ المرشحة إلى دور النشر.

يُعتبر قرار لجنة التحكيم من حيث اختيارات الروايات المدرجة على القائمتين الطويلة والقصيرة أو الرواية الفائزة نهائياً وغير قابل للنقض.

كل الترشيحات والتوصيات تتمّ بطريقة سرّية.

في حال وصول رواية مرشحة للجائزة إلى القائمة الطويلة ينبغي على الناشر إرسال عشر نسخ إضافية من هذه الرواية إلى عنوان منسقة الجائزة فور الإعلان عن نتائج القائمة الطويلةيلتزم الكتّاب ضمناً، منذ لحظة موافقتهم على ترشيح أعمالهم، بالموافقة على المشاركة في عدد من النشاطات والجولات والظهورات الإعلامية المرتبطة بالجائزة، في العالم العربي كما في الخارجتحتفظ إدارة الجائزة بحقّ رفض أيّ عمل لا يتطابق مع الشروط المذكورة أعلاه ويعتبر قرارها نهائياً.

آخر موعد للتقديم في البوكر 2024

يفتح باب تقديم طلبات المشاركة في الجائزة لعام 2024 في 1 أبريل 2023 ويغلق في 30 يونيو 2023.