بأيادي نسائية.. معرض «ديارنا» يضم مفروشات قطنية مصرية 100%

قالت مها صبري، مسؤول أحد الأجنحة المشاركة في معرض «ديارنا» بمنطقة الدقي، إنها تقدم من خلال جناحها مجموعة متنوعة من المفروشات المصنوعة بالكامل من القطن المصري الطبيعي 100%، مؤكدة أن كل قطعة تمر برحلة تصنيع تبدأ من خام القطن وتنتهي بمنتج نهائي عالي الجودة مصنوع بأيادي مصرية.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن المصنع الخاص بها يقع في مدينة العبور، ويضم فريق عمل حوالي 150 شخصا يعملون بنظام الورديتين «صباحي ومسائي»، لتلبية احتياجات الإنتاج والتوزيع.

متابعة: «القطن بنجيبه من المحلة، وبعدها نبدأ تصنيع الفتلة، ثم ننسج القماش، وبعد كده مرحلة التصبيغ، والتفصيل والعقد اليدوي، لحد ما نوصل للمنتج النهائي اللي الناس بتشوفه في المعرض».

وأكدت صبري، على أن المفروشات يتم تقفيلها يدويًا، بمشاركة سيدات مدربات على هذه المهارة، خاصة في الخطوة الأخيرة التي تضيف لمسة جمالية وجودة فنية مميزة، مشيرة إلى أن «الحزام الكتان» هو أحد السمات المميزة لتقفيل منتجاتها مثل «الفوط، البشاكير، والكوفيرتات».

وأشارت إلى أن الأسعار المعروضة تعتبر مناسبة جدًا بالنظر لارتفاع أسعار القطن ومستلزمات التشغيل، مؤكدة أن هدفها ليس فقط الربح، بل دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للنساء والرجال.