افتتاح معرض «ديارنا زهور الربيع» في الدقي بحضور 3 وزراء

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم فعاليات معرض «ديارنا زهور الربيع»، الذي يقام بالتزامن مع النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع الذي تنظمه وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة «الفاو» بمشاركة بعض الدول العربية.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومريم الجمال عضو اللجنة التنفيذية ببنك الإسكندرية، وفريدة القطان رئيس المسؤولية الاجتماعية وخلق قيم مشتركة، وممثلي البعثات الدبلوماسية في مصر.

60 جناحا داخل المعرض

ويقام معرض «ديارنا زهور الربيع» تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» بالمتحف الزراعي بالدقي، بالشراكة مع بنك الإسكندرية تحت مبادرته «إبداع من مصر» لدعم الحرف، ويستمر حتي 12 مايو المقبل، حيث يقام على مساحة 2000 متر مربع، ويضم عدد 60 جناحا من حرف الأسر المنتجة المتنوعة، كما يضم ولأول مرة عدد 2 جناح خاص بالبعثات الدبلوماسية بجمهورية مصر العربية.

محافظة أسيوط ضيف شرف

وتحل محافظة أسيوط ضيف شرف المعرض هذا العام، حيث يتم عرض أبرز المنتجات التي تتميز بها المحافظة خلال فعاليات المعرض، كما يقدم الهلال الأحمر المصري الخدمات الإغاثية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة التنمية المحلية ووزير الزراعة والحضور على تفقد أروقة المعرض، ولقاء العارضين والاطلاع على المعروضات المقدمة داخل المعرض، مشيدين بجودة المنتجات المعروضة والتي تمثل الحرف اليدوية التراثية المصرية.