صعوبات في انتشال أشلاء الشهداء بعد استهداف الاحتلال شققا بحي اليرموك في غزة

صعوبات في انتشال أشلاء الشهداء بعد استهداف الاحتلال شققا بحي اليرموك في غزة

صعوبات في انتشال أشلاء الشهداء بعد استهداف الاحتلال شققا بحي اليرموك في غزة

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية مروعة استهدفت عمارة سكنية في حي اليرموك وسط مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، وأطلقت الطائرات صاروخين على الأقل على الطوابق العليا من المبنى، ما تسبب في انهيار أجزاء كبيرة منه وتحويل الشقق السكنية إلى أنقاض مشتعلة.

وأضاف «أبو كويك» في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «وعلى الفور، انتشرت فرق الدفاع المدني والمواطنون في موقع الهجوم في محاولة يائسة لانتشال الضحايا من تحت الركام، وسط مشاهد مروعة لجثث متقطعة وأشلاء متناثرة».

محاولات لانتشال ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

وذكر أحد رجال الدفاع المدني في مداخلة مع القناة أنّ هناك محاولات لانتشال الضحايا بأقل الإمكانيات، فالأشلاء متناثرة في كل مكان، أطفال صغار، عائلات كاملة، بعضهم طُوِيَ تحت الحطام وبعضهم قُذِفَ بهم خارج المبنى بفعل شدة الانفجار.

وأضاف: «الضربة كانت ضخمة جدًا، والعدد الحقيقي للشهداء غير معروف حتى الآن، لكننا نستخرج جثثًا ممزقة، بعضها لا يتجاوز قطعًا صغيرة».

القصف الإسرائيلي العنيف على غزة

وعاد «أبو كويك» ليقول: «عند وصولنا إلى هذه المنطقة وعلى بعد عشرات الأمتار، شاهدنا جثثا متقطعة ألقي بها خارج هذه البناية بفعل القصف الإسرائيلي العنيف، وسقط عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء هذه الغارة، بينما يواصل رجال الدفاع المدني محاولات إنقاذ العالقين في الطابق الأخير من هذه البناية».

وأضاف: «وتتكرر هذه المأساة في غزة مع كل غارة إسرائيلية، حيث تُجمّع أشلاء الضحايا في أكياس صغيرة أو تُلف بقطع قماش قبل نقلها إلى مقابر أو مستشفيات المدينة».

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