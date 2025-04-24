أحمد الشافعي: تركت عالم الإعلانات لأتفرغ لفن الخط العربي وتعليمه

أكد أحمد الشافعي، أحد فناني الخط العربي، أنه قرر ترك عمله في وكالة الإعلانات والأوت دور بعد دخول التكنولوجيا الرقمية، ليصبح أكثر تركيزا على نشر وتعليم الخط العربي، مضيفًا أنه بدأ تدريبه في مدارس الخط مثل السعيدية وباب اللوق، مشيرا إلى أن شغفه الكبير بالخط، دفعه للابتعاد عن عالم الإعلانات والتركيز بشكل كامل على فنون الخط العربي.



وأوضح الشافعي، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه يعمل على تدريس فنون الخط العربي للأجيال الجديدة، حيث يسعى لإحياء هذا الفن العريق بين الشباب والمجتمع، خصوصًا في المدارس المتخصصة، لافتًا إلى أن من الأمور التي تثير إعجاب زوار المعارض التي يشارك فيها هو تقديمه لأسمائهم مكتوبة بخطوط عربية متنوعة، ما يجعلهم يشعرون بقيمة هذا الفن القديم ويطرحون تساؤلات عن أنواعه وتقنياته المختلفة.

وأشار الشافعي إلى استخدامه لخامات مبتكرة في أعماله الفنية مثل حديد سلك المواعين ونحاس سلك الكهرباء، التي تضاف إلى اللوحات لإعطاء أبعاد جديدة لخطوطه، وشرح أيضًا كيفية استخدامه للأحبار والمثبتات مثل الأكريليك الأبيض والورنيش المائي، مؤكداً أن هذه الخامات تساهم في تحسين جودة العمل الفني وجعل الخطوط أكثر تأثيرًا وتفاعلًا.