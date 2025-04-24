«التموين» تعلن طرح السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا

«التموين» تعلن طرح السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا

«التموين» تعلن طرح السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر كميات كبيرة من السكر الحر في كل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أنه يتم طرح السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا للكيلو، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي لفترات طويلة، ولا توجد أي أزمة في المعروض.

ولفت إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي عملية ضخ السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

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