بسعر 35 جنيها وبدون بطاقة التموين.. طرح السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح السكر الحر بكميات كبيرة في فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع على مستوى الجمهورية، بالسعر الحر لجميع الموطنين وبدون بطاقة التموين.

سعر السكر الحر في مجمعات التموين

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن السكر الحر موجود حاليا ومتوفر في المجمعات الاستهلاكية، بسعر 35 جنيها لجميع المواطنين وبأي كمية، موضحة أن شراء السكر الحر من المجمعات لا يحتاج لبطاقة التموين، فيما تتيح الوزارة أيضا شراء السكر حاليا بأي كمية لجميع المواطنين.

سعر شراء السكر الحر بالبطاقة

وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن وزارة التموين مستمرة في طرح السكر الحر على بطاقة التموين للأسر المستفيدة من الدعم والحاملة للبطاقة التموينية، وذلك بسعر 27 جنيها سعر السكر الحر المدعم ببطاقة التموين.

الفرق بين شراء السكر الحر بالبطاقة وبدونها

وأوضحت المصادر الفرق بين السكر الحر على بطاقة التموين، والسكر الحر بدون بطاقة التموين، كالتالي:

- طرح السكر المدعم على البطاقة التموينية بالسعر الحر عند 27 جنيها.

- طرح السكر الحر لأي مواطن لا يحمل بطاقة بسعر 35 جنيها من ضمن السلع الغذائية التي توفرها وزارة التموين.

وطالبت المصادر في المواطنين ضرور الإبلاغ عن أي منفذ تمويني يقوم بصرف السكر الحر على البطاقة التموينية بسعر أزيد من 27 جنيها، من خلال الإبلاغ على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.